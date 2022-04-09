https://news.day.az/world/1451762.html Глава Минфина Чехии заразился коронавирусом
Глава Минфина Чехии заразился коронавирусом
Министр финансов Чехии Збынек Станъюра получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Об этом сообщил в субботу сайт газеты Mladá fronta DNES, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Информацию о заражении Станъюры подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиала, который ранее вышел из карантина после получения 10 дней назад положительного теста на коронавирус. "Он [Станъюра] должен был выйти на самоизоляцию", - привела газета слова главы кабмина.
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