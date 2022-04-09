В Иране заявили, что не отступят от реализации своего права на мирную ядерную программу
Тегеран ни на шаг не отступит от реализации своего права на развитие мирной ядерной программы. Об этом заявил в субботу президент Ирана Эбрахим Раиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа на ядерную [программу], - сказал он. - В сотый раз заявляем, что наша атомная промышленность носит мирный характер". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.
В Вене после восьми раундов переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение 11 марта был взят перерыв из-за внешних факторов. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст договоренностей был согласован и насчитывает около 20 страниц, в нем говорится о дальнейших мерах для возвращения к выполнению ядерного соглашения в первоначальном виде.
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