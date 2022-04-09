В Турции предупредили о возможной катастрофе в Босфоре из-за мин

Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джихат Яйчы заявил об угрозе дрейфующих мин для Босфора и Черного моря, его слова приводит издание Gerçek Gündem, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Принимаются необходимые меры. Однако стопроцентных мер безопасности не существует. Если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей, катастрофе. Учитывая, что 2,5% сырой нефти поставляется в мир через наши проливы, для мира сложилась критическая ситуация. Если одно из судов, перевозящих взрывоопасный груз, подорвется на мине в Босфоре, возникнет большая опасность", - сказал он.

Яйчы выразил мнение, что дрейфующие мины возможно появились, поскольку украинская сторона при организации обороны нарушила один из протоколов Гаагской конвенции.

Он считает, что у российской стороны нет веских причин минировать украинский берег, поскольку таким образом РФ заблокировала бы себе морские пути для транспортировки сырой нефти, зерна и других товаров. Яйчы добавил, что подобное поведение Украины ставит под угрозу всех участников деятельности в Черном море.

Бывший контр-адмирал объяснил, что существуют определенные правила установки мин, и действия Украины, в случае, если ее вина подтвердится, станут нарушением международных норм.

"Украина должна была установить эти мины таким образом, чтобы никак не причинять вреда нейтральным, гражданским, торговым судам. Даже если бы они были установлены перед собственными портами, то Киев должен был оставить коридоры, чтобы обеспечить безопасность нейтральной и гражданской торговли. <...> Нельзя недооценивать такую ​​опасную ситуацию", - сказал Яйчы.