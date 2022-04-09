Германия усилила меры защиты от киберугроз

Повышенный риск совершения кибератак наблюдается в Германии. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим высокий уровень риска возможных российских кибератак. Мы усилили все меры государственной защиты", - сказала она, не приведя дополнительных подробностей.

По ее словам, боевые действия в Украине - "самая большая угроза для мира в Европе". "Внутренняя и внешняя безопасность - это части одного целого", - отметила Фезер.

Представители России ранее неоднократно отвергали причастность Москвы к каким-либо кибератакам.