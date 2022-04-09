https://news.day.az/world/1451775.html Германия усилила меры защиты от киберугроз
Германия усилила меры защиты от киберугроз
Повышенный риск совершения кибератак наблюдается в Германии. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим высокий уровень риска возможных российских кибератак. Мы усилили все меры государственной защиты", - сказала она, не приведя дополнительных подробностей.
По ее словам, боевые действия в Украине - "самая большая угроза для мира в Европе". "Внутренняя и внешняя безопасность - это части одного целого", - отметила Фезер.
Представители России ранее неоднократно отвергали причастность Москвы к каким-либо кибератакам.
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