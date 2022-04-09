https://news.day.az/world/1451778.html Премьер Баварии заразился коронавирусом
Премьер Баварии заразился коронавирусом
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Спустя два года вирус добрался и до меня", - написал он в субботу в Twitter.
Положительный результат поступил перед его поездкой в страны Персидского залива, которую теперь придется отложить. Зёдер отправляется на самоизоляцию, которая продлится минимум неделю.
За последние сутки в ФРГ выявлено 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, 300 человек умерли.
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