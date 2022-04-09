В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,72 километра.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.