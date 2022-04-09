https://news.day.az/world/1451781.html Джонсон совершил визит в Киев
Джонсон совершил визит в Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил визит в Киев. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.
"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Владимиром Зеленским", - отметил он.
Сибига подчеркнул, что Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины, в антивоенной коалиции и в санкциях в отношении России.
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