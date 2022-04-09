Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил визит в Киев. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Владимиром Зеленским", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины, в антивоенной коалиции и в санкциях в отношении России.