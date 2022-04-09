Экоактивисты заблокировали движение в центре Лондона

Движение по центральным торговым улицам Лондона Оксфорд-стрит и Риджент-стрит оказалось перекрыто в субботу днем в результате протестных акций с участием активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ряд протестующих на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит уселись на проезжую часть, заблокировав движение в обе стороны", - говорится в заявлении столичной полиции. В субботу утром несколько сотен активистов Extinction Rebellion собрались в лондонском Гайд-парке, где призвали правительство отказаться от инвестиций в добычу ископаемого топлива.

В ходе протестных акций в защиту экологии по всей Великобритании за последнюю неделю были задержаны более 400 человек. Протестующие в большинстве случаев перекрывали автомобильные трассы, ведущие к нефтяным терминалам, с целью помешать их работе.