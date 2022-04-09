Польша пригрозила прекратить сотрудничество с Венгрией

Глава польской партии "Право и справедливость" и вице-премьер Ярослав Качиньский задумал прекратить сотрудничество страны с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине. Как передает Day.Az, об этом он заявил в эфире радиостанции Radio Plus.

"Когда Орбан [премьер-министр Венгрии Виктор] говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу (...) Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", - сказал Качиньский.

Он пригрозил, что Варшава не сможет продолжать сотрудничать с Будапештом, если позиция Орбана не изменится.