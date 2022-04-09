https://news.day.az/world/1451790.html Польша пригрозила прекратить сотрудничество с Венгрией
Польша пригрозила прекратить сотрудничество с Венгрией
Глава польской партии "Право и справедливость" и вице-премьер Ярослав Качиньский задумал прекратить сотрудничество страны с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине. Как передает Day.Az, об этом он заявил в эфире радиостанции Radio Plus.
"Когда Орбан [премьер-министр Венгрии Виктор] говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу (...) Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", - сказал Качиньский.
Он пригрозил, что Варшава не сможет продолжать сотрудничать с Будапештом, если позиция Орбана не изменится.
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