https://news.day.az/world/1451797.html Захарова назвала ЕС "экономическим отделом НАТО"
Захарова назвала ЕС "экономическим отделом НАТО"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении конфликта в Украине, указала, что Евросоюз стал экономическим отделом Североатлантического альянса, передает Day.Az.
"Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.
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