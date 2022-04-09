Захарова назвала ЕС "экономическим отделом НАТО"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении конфликта в Украине, указала, что Евросоюз стал экономическим отделом Североатлантического альянса, передает Day.Az.

"Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.