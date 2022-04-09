Тяжелое ДТП в Турции

На дорожной развязке Мансурлу автомобильной дороги Адана-Козан в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, в стоящий на светофоре военный автомобиль Внутренних войск сбоку врезался другой автомобиль. Машина была сбита набок и проскользила несколько метров.

В результате погибли двое военных, трое ранены, один из которых в тяжелом состоянии.

Начато расследование ДТП.