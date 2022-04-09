https://news.day.az/world/1451798.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
На дорожной развязке Мансурлу автомобильной дороги Адана-Козан в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, в стоящий на светофоре военный автомобиль Внутренних войск сбоку врезался другой автомобиль. Машина была сбита набок и проскользила несколько метров.
В результате погибли двое военных, трое ранены, один из которых в тяжелом состоянии.
Начато расследование ДТП.
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