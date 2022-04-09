Антироссийский митинг армянских радикалов в Ереване

Автор: Байрам Эльшадов

9 апреля в Ереване состоялось шествие и митинг, который носил антироссийских характер. Заводилой "мероприятия" традиционно стали армянские радикалы, гордо именующие себя национально-демократическим полюсом (НДП).

Русофобы всея Армении у посольства РФ скандировали оскорбительные речевки в адрес президента России Владимира Путина и российского государства.

Участники митинга прошагали к посольству России, крича о "свободной, независимой Армении от российского ига". Главарь НДП Жирайр Сефилян и вовсе возомнил себя современным Адольфом Гитлером, зигуя под одобрительные возгласы собравшейся толпы.

Напомним, что экспертный центр SOCIES при содействии Ереванского госуниверситета при финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра провел социальное исследование, согласно которому 69,7% респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с Россией и расширить отношения с ЕС и США. Более того, основной причиной, препятствующей развитию отношений Армении с Западом респонденты считают ее тесные связи с РФ.

Это означает, что прошедший митинг отражает реальные настроения армянского народа. Причем антироссийский шабаш прошел с попустительством армянской власти, которая официально разрешила данный митинг. Фактически, армянский народ разделяет русофобскую позицию властей и данного сборища людей.