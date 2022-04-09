https://news.day.az/world/1451801.html Визит Эрдогана в Иорданию отложен - причина
Визит Эрдогана в Иорданию отложен - причина
Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иорданию, запланированный на 11 апреля отложен.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Администрации Президента Турции.
Согласно информации, визит отложен в связи со срочной медицинской операцией короля Иордании Абдаллы II.
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