Визит Эрдогана в Иорданию отложен
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Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иорданию, запланированный на 11 апреля отложен.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Администрации Президента Турции.

Согласно информации, визит отложен в связи со срочной медицинской операцией короля Иордании Абдаллы II.