Украина сообщила о третьем обмене пленными с РФ

В субботу, 9 апреля, по приказу президента Украины Володимира Зеленского состоялся третий обмен пленными.

Как передает Day.Az, jб этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в Facebook.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала она.

Напомним, первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией удалось провести 24 марта.