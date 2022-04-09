https://news.day.az/world/1451804.html Украина сообщила о третьем обмене пленными с РФ
Украина сообщила о третьем обмене пленными с РФ
В субботу, 9 апреля, по приказу президента Украины Володимира Зеленского состоялся третий обмен пленными.
Как передает Day.Az, jб этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в Facebook.
"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала она.
Напомним, первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией удалось провести 24 марта.
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