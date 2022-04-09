Брифинг Минобороны РФ

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции в Украине уничтожили 428 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 229 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 2 037 танков и бронемашин ВСУ.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2 037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 941 единица специальной военной автомобильной техники", - отметил он.

Российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА), в том числе "Байрактар", сообщил Конашенков.