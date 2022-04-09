Оперативная информация Генштаба ВСУ

Противник и дальше проводит подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Остается высокой вероятности привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Слобожанщине противник осуществляет частичную блокировку города Харькова. Чтобы скрыть передвижение оккупационных подразделений, противник осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи.

С целью наращивания группировки войск, из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено две батальонно-тактические группы противника.

На Донецком направлении противник продолжает штурмовые действия. Основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, противник продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытается возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.