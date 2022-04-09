Стрельба в Израиле, есть пострадавшие

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в городе Рахат. Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщила газета Times of Israel, ссылаясь на полицию.

По ее информации, инцидент произошел в пятницу. Несколько подозреваемых ворвались в кафе и открыли беспорядочный огонь. Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, остальные получили ранения средней тяжести.

Полиция сообщила о задержании четверых подозреваемых, отмечает газета.