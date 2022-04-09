https://news.day.az/world/1451808.html Стрельба в Израиле, есть пострадавшие - ВИДЕО
Стрельба в Израиле, есть пострадавшие - ВИДЕО
По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в городе Рахат. Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщила газета Times of Israel, ссылаясь на полицию.
По ее информации, инцидент произошел в пятницу. Несколько подозреваемых ворвались в кафе и открыли беспорядочный огонь. Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, остальные получили ранения средней тяжести.
Полиция сообщила о задержании четверых подозреваемых, отмечает газета.
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