Экосистемы Канады в опасности

Канадские исследователи бьют тревогу - экосистемам некоторых местных водоемов угрожают аквариумные золотые рыбки. Они отъедаются до огромных размеров и вытесняют остальные виды рыб, которые обитали здесь задолго до них, передает Day.Az со ссылкой на Нож.

Изначально золотые рыбки водились только в Азии, но со временем их одомашнили и сделали украшением декоративных прудов и аквариумов по всему миру. Иногда рыбки попадают в природные водоемы, начинают там размножаться и нарушают баланс экосистем, что и произошло в Канаде.

Канадские пруды оказались для них комфортной средой - они вырастают до 30 см и больше. В подходящих условиях этот вид может расти всю жизнь, но обычно этого не происходит в аквариумах.

Ученые с помощью акустических меток несколько месяцев следили за перемещениями рыбок в водоемах и пришли к выводу, что в прудах за пределами Онтарио (территорией, которая граничит с США и Великими озерами) живет около 20 000 золотых рыбок.

"В этих прудах экстремальные условия, - говорит Ник Мэндрак, профессор из Университета Торонто в Скарборо. - Они мелкие и в них чрезвычайно мало кислорода, а температура воды летом поднимается до 30°C".

Но для золотых рыбок выжить в таких условиях не проблема - они прекрасно себя чувствуют и заодно способствуют распространению синезеленых водорослей, вызывающих цветение воды. В поисках пищи они поднимают со дна ил и уничтожают остальную водную растительность.

Биологи опасаются, что со временем золотые рыбки окончательно вытеснят остальные виды рыб и в конце концов заполнят собой Великие озера.