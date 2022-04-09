В Мексике обнаружено тайное захоронение

Представители властей в субботу обнаружили тайное захоронение жертв преступных группировок в районе Пуруандиро в штате Мичоакан на западе Мексики. К настоящему времени специалисты извлекли из него тела 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники надзорного ведомства полагают, что число найденных жертв может возрасти. В районе, где была сделана страшная находка, Нацгвардия, полиция и подразделения сухопутных войск совместно ведут поиск подозреваемых в массовом убийстве. В операции задействованы боевые машины и как минимум один вертолет. Сведений о задержаниях обнародовано не было.

В 2021 году в Мичоакане от рук преступников погибли 2 732 человека, по этому показателю он занял третье место из 32 регионов Мексики. Осенью того же года федеральное правительство решило направить в Мичоакан свыше 15 тыс. силовиков, чтобы попытаться улучшить ситуацию в сфере безопасности.

Находящийся в этом регионе город Самора был признан самым опасным в мире по версии мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам прошлого года. Уровень убийств в городе достиг почти 197 случаев на каждые 100 тыс. жителей.