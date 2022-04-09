Мирные договоренности должны содержать механизм гарантий Украине

Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для Украины. И мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль.

Об этом сказал президент Украины Володимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном брифинга в Киеве, сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашего государства. Об этом мы тоже сегодня подробно говорили. Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль. Достижение мира в Украине будет нашей общей будущей победой", - отметил Зеленский.

Он также уточнил, что на переговорах с Джонсоном обсудили основные направления, на которых необходимо сосредоточить усилия на пути достижения мира, определили ключевые задачи и скоординировали дальнейшую работу.

"Мы консолидируем максимальную поддержку нашего государства в усилении обороноспособности наших войск, в поддержке наших граждан как в Украине, так и за пределами нашего государства, восстановлении страны", - добавил президент Украины.