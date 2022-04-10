Сербия намерена закупить у Турции "Байрактары"

Сербия намерена приобрести у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Байрактар". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по результатам учений "Огненный щит".

"Мы будем усиливать свою вертолетную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с [лидером Турции Реджепом] Эрдоганом два дня назад "Байрактары" и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие "Байрактары", - сказал Вучич.