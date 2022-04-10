https://news.day.az/world/1451823.html Крупная авария в Нигерии - более 100 млн. человек без электричества
Крупная авария в Нигерии - более 100 млн. человек без электричества
Более 100 миллионов граждан Нигерии остались без электричества в результате крупной аварии на электросетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент лишил электроснабжения порядка 117 миллионов человек.
В частности, авария затронула столицу Абуджу и крупнейший город страны Лагос.
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