Крупная авария в Нигерии

- более 100 млн. человек без электричества

Более 100 миллионов граждан Нигерии остались без электричества в результате крупной аварии на электросетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент лишил электроснабжения порядка 117 миллионов человек.

В частности, авария затронула столицу Абуджу и крупнейший город страны Лагос.