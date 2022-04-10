Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал "Джео-ТВ".

По этой информации, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты парламента.