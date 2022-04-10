Рабочие подгруппы работают над юридическими формулировками

В рамках переговоров Украины с Россией сейчас происходит наработка в рабочих подгруппах юридических формулировок возможного будущего договора о гарантиях безопасности. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире единого информационного марафона, сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на уровне юридических подгрупп идет отработка формулировок, потому что это международные договоры, потому что там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны - потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь договор между Украиной и Россией, потому что понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции", - сказал он.

Подоляк отметил, что сейчас речь идет о рабочих подгруппах, как должен быть имплементированный момент именно со странами-гарантами.

По его словам, на уровне политических советников идут консультации.

"Этот договор готовится. Должна быть Украина с одной стороны, рядом с Украиной - 5-7 стран-гарантов, а напротив должна стоять Российская Федерация", - добавил советник руководителя ОП.