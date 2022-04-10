Счета за газ и свет в Великобритании могут вырасти в два раза

В Великобритании допустили очередной рост счетов за газ и электричество. Уже в октябре они могут увеличиться аж в два раза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Соответствующий доклад подготовили специалисты библиотеки палаты общин парламента королевства. В документе сообщается, что в прошлом месяце комитет по денежной политике Банка Великобритании предположил, что счета на газ и свет вырастут на 35%.

"Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50 процентов", - отмечают аналитики.

Специалисты подчеркнули, что те счета, которые приходят гражданам королевства сейчас, некоторые категории жителей не могут оплатить. Особенно страдают те, кто не может нормально отапливать свой дом.

"Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от "топливной нищеты" и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома", - пишут эксперты.

В заключении они указали, что к такой ситуации в Британии привели антироссийские санкции, а также перспективы введения запрета на поставки газа из РФ.