В США планируют заменить комплексы Stinger

Американские военные планируют заменить ракеты комплекса FIM-92 Stinger боеприпасом нового поколения. Армия США разместила запрос информации о создании новой зенитной ракеты малой дальности. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в 2023 финансовом году ракеты Stinger RMP с перепрограммируемым микропроцессором устареют, а Stinger RMP Block 1 проходят процедуру продления срока службы. В 2023 году военные хотят начать проектирование новой ракеты.

Армия планирует получить компактную ракету для переносных комплексов. Также перспективный боеприпас будут использовать в составе комплекса M-SHORAD на шасси бронетранспортера Stryker. Прототипы должны быть готовы к демонстрационным стрельбам в 2026 финансовом году.