Трамп не исключил своего участия в выборах президента США

Экс-лидер Соединенных Штатов Америки заявил, что ему, возможно, придется принять участие в президентской гонке и баллотироваться на пост главы государства. При этом официального объявления о планах на 2024 год опять не было озвучено, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Официальный старт кампании Трампа ожидается не раньше конца 2022 года, уже после промежуточных выборов в конгресс. При этом действующий президент Штатов Джо Байден уже сообщил, что собирается идти на второй срок президентства.

"Правда заключается в том, что я дважды баллотировался и два раза побеждал, во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это еще раз", - сказал он во время встречи со своими сторонниками в Северной Каролине.

Трамп также выдвинул обвинения в адрес своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов в 2020 году и настаивает на том, что он тогда выиграл у Байдена.

"Все, что мы видим сейчас - от энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до Украины - результат ужасных выборов, которые были подтасованы", - заявил Трамп.