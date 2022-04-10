МО Чехии предложило обсудить использование Пентагоном военных баз США в стране

Министр обороны Чехии Яна Чернохова намерена поднять в ходе предстоящих в Вашингтоне во второй половине апреля переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином тему использования ВС США военных баз на территории республики. Об этом она заявила в субботу в интервью сетевому изданию DenikN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках этих двусторонних переговоров хочу открыть и эту тему [присутствия американских военнослужащих в республике]", - отметила Чернохова. Чехия, по ее словам, могла бы последовать примеру Словакии, которая недавно предоставила возможность ВС США использовать две авиабазы.

"Не хочу говорить о конкретных деталях, но думаю, что для нас было бы важно, если какое-то соглашение [по этой теме] будет готовиться", - сказала Чернохова с тем, что такой документ подлежал бы утверждению обеими палатами чешского парламента.