В Германии обозначили минимальный срок зависимости от российского газа

Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года. Такой срок обозначил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, пишет Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, ФРГ не сможет долго поддерживать зависящие от поставок газа отрасли при помощи дотаций, а эмбарго на покупку голубого топлива у Москвы приведет к остановке нескольких секторов экономики. "Сомнительно, что от ядра немецкой промышленности что-то останется после месячной остановки производства: производители стекла, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, а также значительная часть автомобильной промышленности вряд ли смогут компенсировать сбои - им пришлось бы заморозить производство или даже полностью остановить его", - объяснил эксперт.

К тому же, добавил он, лишь треть поставок газа из России можно будет заменить сжиженным газом из других стран в краткосрочной перспективе.