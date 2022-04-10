Пакистан испытал баллистическую ракету

Пакистан успешно испытал баллистическую ракету дальнего радиуса действия Shaheen-III класса "земля - земля". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на субботнее заявление Межведомственной службы по связям с общественностью /ISPR/ вооруженных сил страны, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

"Целью испытаний была повторная проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения", - говорится в заявлении.

Президент Ариф Алви и другие официальные лица Пакистана поздравили ученых и инженеров с успешным проведением испытания, передает ISPR. Сообщается, что ракета Shaheen-III способна нести обычные и ядерные боеголовки. Дальность ее боевого действия достигает 2 750 км.