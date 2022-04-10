Во Франции стартовали президентские выборы

Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по парижскому времени (10:00 по бакинскому времени) на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария. Как сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований, в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения "Республика на марше". Его главным конкурентом является кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен.

В первую пятерку претендентов на президентский пост также вошли лидер "Неподчинившейся Франции", парламентарий Жан-Люк Меланшон, основатель правого движения "Реконкиста", журналист Эрик Земмур и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии "Республиканцы". Они проголосуют соответственно в Марселе, Париже и Велизи-Вилакубле.

В связи с продолжающейся пандемией ковида избирателям рекомендуется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Членам избирательных комиссий предписано в течение дня регулярно проветривать помещения и дезинфицировать столы, стулья и кабины для голосования.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо данных опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений участников президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена.

Нарушителям этого моратория грозит штраф в размере 75 тыс. евро. Данная мера распространяется и на иностранные СМИ. Таким образом, первые предварительные результаты голосования станут известны не ранее чем закроются последние избирательные участки.