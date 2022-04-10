Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила в воскресенье, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле", - сообщает Telegram-канал Москальковой.