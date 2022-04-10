https://news.day.az/world/1451868.html Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной
Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила в воскресенье, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле", - сообщает Telegram-канал Москальковой.
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