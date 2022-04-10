Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге

НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах в связи с растущей военной активностью России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью британской газете The Sunday Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, НАТО находится на пути "фундаментальной трансформации", которая происходит в результате военной операции РФ в Украине. Столтенберг указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти. Итоговое решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, планируют утвердить на саммите организации в Мадриде в июне текущего года.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне", - заявил Столтенберг.