Минтранс Турции предоставит страховые гарантии судам в Черном море

Все торговые суда Турции, совершающие рейсы в морские порты России и Украины, получат страховые гарантии министерства транспорта на случаи рисков, которые могут возникнуть из-за украинского кризиса. Выдачей страховок займется центр управления специальными рисками, сообщает в воскресенье газета Yeni Safak, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, страховые гарантии распространяются и на воздушные суда, совершающие полеты в обе страны.

"В рамках закона о страховании гражданские морские и воздушные суда, выполняющие рейсы в Украину и Российскую Федерацию, равно как пассажиры и экипажи, грузы и сами транспортные средства получат страховые гарантии", - пишет газета.

Она отмечает, что Минтранс Турции направил во все профильные структуры и частные организации письмо, в котором говорится, что представители сектора, выполняющего морские перевозки, по вопросам страховых гарантий могут связаться с центром управления рисками.

Министерство также обратило внимание на опасность, которую для судоходства могут представлять дрейфующие в Черном море мины.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил 19 марта, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В конце марта - начале апреля у побережья Турции трижды обнаруживали дрейфующие мины, все они были уничтожены.