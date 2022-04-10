Новый штамм COVID-19 "парализовал" китайский Шанхай.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, оставшись без продуктов и медикаментов, жители мегаполиса, пытаются прорваться через вооружённые блокпосты и даже грабят магазины. Они носят в основном еду. В некоторых районах купить её невозможно сразу по нескольким причинам - доставлять товар некому, а у большей части населения просто закончились деньги.

Изоляция парализовала не просто жизнь в многомиллионном городе, но и сильно ударила по экономике страны и всей цепочке мировых поставок. Прямо сейчас в крупнейшем порту, стоит груз на миллиарды долларов, в том числе топливо.

Опустившийся над Шанхаем "железный занавес" пока слабо защищает от суперзаразного стеллс-омикрона. Десятки тысяч зараженных в сутки. И это при том, что 26-миллионный мегаполис сидит на тотальном карантине. Жители заперты внутри заблокированного города. Улицы патрулирует армия, деловые кварталы оцепили бронетехникой.

Работа общественного транспорта приостановлена, предприятия закрыты. Военные устраивают поквартирный обход. Жителей принудительно тестируют. Сейчас это единственный предлог выйти на улицу.

В Шанхае проходит новый раунд массового тестирования. Несмотря на карантин остановить распространение вируса пока не удается.

Шанхайским врачам помогают 10 тысяч медиков, переброшенных в закрытый город со всех регионов страны. Зараженных, большинство из них болеют бессимптомно, размещают на стадионах. В больницах мест уже давно нет. Контактных отравляют на принудительную самоизоляцию. Еду им доставляют беспилотные автомобили.

По подсчетам экспертов, "изоляция Шанхая" за две недели обойдется китайской экономике почти в 30 миллиардов долларов. Более половины американских транснациональных компаний в Китае уже существенно снизили свои прогнозы по годовой выручке.