Брифинг минобороны РФ

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции в Украине уничтожили 436 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 232 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 2 052 танка и бронемашины ВСУ. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотных летательных аппаратов, 2 052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета", - сказал он.