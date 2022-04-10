Сводка Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию на 10 апреля, передает Day.Az.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.



На Слобожанском направлении противник продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Противник перемещает дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.



В Донецком и Таврическом операционных районах противник производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.



На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка.



Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатых ракеты", - отмечается в сообщении.

