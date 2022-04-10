В России выявили более 13 тыс. зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 056, до 17 996 060. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 11 июня 2021 года, в относительном он составил 0,07%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 1 457, что на 56,5% меньше показателя предыдущего дня.

Снижение количества госпитализаций произошло в 78 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 3 353 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 372, до 17 213 102, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее там заявляли о 40 100 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 259, до 371 716, сообщили в оперштабе.

Число смертей за сутки стало минимальным с 9 ноября 2020 года.