В Британии признали неготовность принять большой поток украинских беженцев

Министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал, что Лондон оказался не готов к такому объему беженцев из Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, главная проблема проекта "Дома для Украины" в ее медленной реализации.

"Министерство внутренних дел и британское правительство в целом не были готовы к такому объему", - сказал Харрингтон в интервью The Independent.

Для того, чтобы сократить время ожидания, власти страны упростили форму подачи заявки. При этом эксперты опасаются, что такая схема может привлечь внимание торговцев людьми.

Проект "Дома для Украины" помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное жилье в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, выплачивают £350.