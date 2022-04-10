Момент смертельного ДТП с каршеринговым авто в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент ДТП с каршеринговым автомобилем на востоке столицы, где погибли два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"9 апреля на улице Аллея Первой Маевки водитель автомобиля сервиса каршеринг врезался в здание электроподстанции, после чего перевернулся на крышу", - сказано в сообщении.

Два человека погибли. Ими оказались водитель и пассажир, которые находились на переднем сиденье.

"Девушка-пассажир была доставлена в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных тяжелых травм", - отметили в прокуратуре.