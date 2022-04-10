Датские семьи начнут переводить на альтернативу газу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о планах по переводу 400 тыс. газифицированных домохозяйств на другие источники энергии. Об этом в воскресенье пишет газета "Берлингске", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы кабинета министров, это станет одним из шагов по уходу от зависимости от российского газа.

"Мы переведем их на центральное теплоснабжение или индивидуальные тепловые насосы, там, где это имеет смысл. Мы обеспечим отказ датчан от природного газа", - сказала Фредериксен в интервью изданию.

Выступая в парламенте, премьер-министр сообщила, что официальное обнародование инициативы состоится после Пасхи в конце апреля, вместе с другими предложениями по целенаправленному и быстрому "зеленому" переходу к возобновляемой энергии и независимости от российского газа.

"Все это ради климата и безопасности, но также и ради каждого отдельного потребителя. А самое главное - ради мира и свободы в Европе", - отметила Фредериксен.