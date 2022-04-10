https://news.day.az/world/1451905.html В Иране число заразившихся ковидом приближается к 7,2 млн человек
В Иране число заразившихся ковидом приближается к 7,2 млн человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 39 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 140 616 человек.
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 2 894 человека. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 7 191 643 человек.
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