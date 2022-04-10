В Иране число заразившихся ковидом приближается к 7,2 млн человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 39 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 140 616 человек.

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 2 894 человека. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 7 191 643 человек.