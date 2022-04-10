Самолет, летевший в Ереван, вернулся в Москву

Самолет, выполнявший рейс Москва - Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский из-за сработавшего датчика отказа тормозной системы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"В аэропорт Жуковский вернулся самолет, следующий рейсом Москва - Ереван, из-за сработавшего датчика отказа тормозной системы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка самолета произведена в штатном режиме.