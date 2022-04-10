В Турции заявили, что не допустят ввода военных судов в Черное море
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна будет придерживаться Конвенции Монтре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", - цитирует министра канал A Haber.
Напомним, Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она позволяет торговым судам двигаться по проливам в любое время, даже при ведении боевых действий, но по особому режиму.
Также по Конвенции ограничивается нахождение военных кораблей в Черном море на срок до трех недель.
В чрезвычайных ситуациях за Турцией остается право не допустить или ограничить движение военных судов через Босфор и Дарданеллы.
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