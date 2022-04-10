Киев собирается отказаться от закупок европейского газа

Власти Украины решили полностью отказаться от газа, поставляемого из Европы. Причина тому - принадлежность голубого топлива к России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Советник гендиректора НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин подчеркнул, что поступающий газ можно считать европейским, а не российским, но Киев захотел ужесточать экономику и переставать покупать газ даже у Евросоюза.

"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза", - поделился Рябчин в эфире телеканала "Украина 24".