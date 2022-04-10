В Киевской области за сутки обезвредили более 1000 взрывоопасных предметов

В Киевской области спасатели за минувшие сутки обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, председатель Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграме.

По данным главы ОВА, в течение 9 апреля в области спасатели обследовали территорию площадью 58,87 га, проверили 52 объекта инфраструктуры, 33 линии электропередач и 2 км газопровода.

В результате работ по разминированию был обезврежен 1141 взрывоопасный предмет.

Всего за все время работ специалисты ликвидировали 10566 взрывоопасных предметов.

Работы по разминированию на территории Киевской области продолжаются.