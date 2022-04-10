Индия начала ревакцинацию против COVID-19 граждан старше 18 лет

Индия начала введение бустерной дозы вакцины против коронавирусной инфекции всем взрослым гражданам, но пока на платной основе. Как ранее объявило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, третьи дозы прививок теперь доступны в частных медицинских учреждениях за плату лицам, достигшим 18 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, до ревакцинации теперь допускаются все совершеннолетние граждане, у которых прошло девять месяцев после введения второй дозы вакцины против COVID-19. Бустерная доза обязательно вводится той же вакциной, что и первые две дозы - смешение препаратов не допускается. Все прививаемые должны быть зарегистрированы на специальном портале CoWIN.

Власти также заявили, что частные центры вакцинации могут взимать не более 150 рупий (около $2) в качестве платы за услуги по прививанию сверх стоимости дозы бустерной вакцины. Кроме того, ряд местных производителей вакцин объявили о снижении цен на свои препараты - для активизации кампании по ревакцинации. Так, цена вакцины Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и выпускаемой Индийским институтом сыворотки, снижена с 600 рупий (около $8) до 225 рупий (около $3) за дозу, а стоимость препарата Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech снижена с 1 200 рупий (около $16) также до 225 рупий.

Индия начала вводить бустерные дозы с 10 января этого года, на первом этапе право на ревакцинацию имели только врачи, медперсонал, лица, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией, а также жители старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями. С 16 марта право на бустерную дозу было распространено на всех взрослых старше 60 лет. Теперь в Индии ревакцинироваться могут все взрослые, у которых прошло девять месяцев после полной вакцинации.