Протесты на Шри-Ланке

Тысячи жителей столицы Шри-Ланки собрались в главном деловом районе города на очередной субботний протест. Они требуют отставки президента страны Готабаи Раджапаксы, который отказывается уходить, хотя свои посты покинули многие министры его кабинета, а депутаты парламента взбунтовались. Это осложняет переговоры с международными кредиторами, которые пытается вести глава государства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Островное государство в Индийском океане находится на грани банкротства: его внешний долг вырос до 25 миллиардов долларов, а валютные резервы истощены.

На протяжении нескольких месяцев жители Шри-Ланки стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо, газ для приготовления пищи, продукты питания и лекарства, большая часть которых поступает из-за границы и оплачивается твердой валютой. Из-за нехватки топлива веерные отключения электроэнергии продолжаются по несколько часов в день. Люди доведены до отчаяния растущей стоимостью жизни и трудностями в доступе к предметам первой необходимости.

Переговоры с Международным валютным фондом ожидаются в конце этого месяца, и правительство обратилось к Китаю и Индии за экстренными кредитами на покупку продуктов питания и топлива.