Все кандидаты в президенты Франции проголосовали в ходе первого тура выборов

Все 12 политиков, участвующих в первом туре президентских выборов во Франции, приняли участие в голосовании и направились в свои предвыборные штабы, где будут ожидать итогов волеизъявления французов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кандидаты общались с собравшимися на участках другими избирателями, но не делали никаких заявлений для прессы. Это связано с действующей в стране нормой, которая не допускает комментариев от финалистов президентского марафона в течение дня голосования под угрозой штрафа в размере €75 тыс.

В частности, на парижские избирательные участки пришел кандидат "зеленых" Яник Жадо и лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур. В столице также отдала свой голос являющаяся кандидатом на высший пост мэр города Анн Идальго.

В пригороде Париже Сен-Сен-Дени проголосовала лидер троцкистской партии "Рабочая борьба" учительница Натали Арто. Национальный секретарь французской компартии Фабьен Руссель отдал свой голос в департаменте Нор, а кандидат "Респубиканцев" Валери Пекрес - в департаменте Ивлин.

Руководитель левой партии "Сопротивляемся!" Жан Лассаль пришел на участок в департаменте Атлантические Пиренеи, а синдикалист и муниципальный советник Бордо Филипп Путу - в Жиронде. Еще один участник предвыборной гонки - представитель правого оппозиционного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Аньян - в департаменте Есон.

На участки также пришли действующие и бывшие политики, в частности, бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, экс-глава правительства Эдуард Филипп, а также действующий премьер-министр страны Жан Кастес.