Из Украины выехали уже более 4,5 млн беженцев

Количество беженцев, выехавших из Украины с начала российской спецоперации, по состоянию на 9 апреля, превысило 4,5 миллиона человек. Такие данные, как сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ, приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что с 24 февраля за границу выехали уже 4503954 человека.

Большинство из них уехало в Польшу - почти 2,6 млн человек. В Румынию выехали более 686 тыс. человек, в Венгрию - 419 тыс., в Молдову - почти 411 тыс., в россию - 404 тыс., в Словакию - 314 тыс. и в Беларусь - 19 тыс. человек.

В своем отчете УВКБ пишет, что более 7,1 млн граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены выехать из собственного дома.